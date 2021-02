Ver el interés mayor y no sólo el personal o de grupo: Eduardo Rivera

Redacción

El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez hizo un llamado para que los partidos políticos superen las diferencias internas, al considerar que el interés mayor debe estar centrado en la solución de las verdaderas problemáticas de la ciudadanía.

“En la política hay que privilegiar al interés mayor, más que el interés personal o de grupo (…) los partidos en general, a veces se la pasan viendo al ombligo y no están viendo realmente el bosque, no están viendo la necesidad que tiene la sociedad, no están viendo necesariamente los problemas que se tienen en México y creo que esa debería ser la altura de miras y el foco” afirmó.

Entrevistado en Oro Noticias, el también miembro del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que los ciudadanos muchas veces no se sienten representados por los institutos políticos, situación que debe cambiar.

“Lo que queremos y lo que quieren los ciudadanos día a día, no broncas ni conflictos, quieren que los problemas se resuelvan y que se resuelvan a través de la política, por eso insisto que ése es el interés mayor de los partidos políticos, la negociación tiene que mirar a ese interés mayor”, sentenció.

Cuestionado sobre su opinión de lo que está sucediendo al interior del PAN, indicó que hay procesos que se están llevando a cabo y habrá que esperar a que se definan los tiempos de decisiones, y aunque siempre habrá diferencias dentro de los partidos éstas son buenas mientras haya respeto a la dignidad de las personas y de la legalidad.

