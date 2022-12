Verificación de transporte será revisada en enero: Medio Ambiente

A partir de enero de 2023, en Puebla comenzarán los operativos para vigilar que unidades del transporte público, mercantil y ejecutivo hayan cumplido con la verificación vehicular, así como que los autos foráneos porten sus “Pases Turísticos” u hologramas de testificación.

Así lo dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente estatal, Beatriz Manrique Guevara, quien señaló que las multas son de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) que van de mil 924 pesos hasta 2 mil 886 pesos y si las unidades son evidentemente contaminantes serán retiradas de circulación y remitidas a los corralones.

A pesar de ello, dijo que ninguna ruta de transporte público se ha acercado a la dependencia para solicitar facilidades de horarios y líneas de verificación, pues sólo se han revisado unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

La funcionaria aseveró que hasta ahora la administración estatal no contempla dar prórroga para las unidades del transporte público, pues aseguró que los 16 centros de verificación instalados cuentan con la capacidad para realizar la revisión vehicular.

Refirió que una corporación específica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la encargada de realizar los operativos y subrayó que las Policías Municipales no tienen competencia en esta materia, aunque a mediados del 2023 podrían establecer convenios para ello.

Dicho grupo también supervisará que los autos foráneos cuenten con sus “Pases Turísticos” o bien hologramas de “testificación” cuando circulen por la entidad regularmente, trámites que ya se pueden realizar en la página de la dependencia.

Mientras que los vehículos verificados en los estados adheridos a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podrán circular sin problema alguno.

Invertirán 14 mdp para mejorar monitoreo de calidad del aire

Por otra parte, aclaró que el programa de Modalidades a la Circulación no es un “Hoy No Circula”, pues no es permanente y sólo se aplicará en caso de que se declare contingencia ambiental por mala calidad de aire durante dos días consecutivos.

Manrique Guevara enfatizó que cuando eso ocurra se emitirá una alerta temprana que se difundirá en medios de comunicación y cuentas oficiales del Gobierno del Estado, para evitar sorpresas.

Y es que, su incumplimiento se sancionará con multas de 20 a 30 UMA´s y el retiro de placas.

Asimismo, resaltó que además del programa de verificación vehicular se están implementando otras acciones para cuidar la calidad del aire, destacó la actualización del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, que permite la detección y atención oportuna de este tipo de siniestros, esto al referir que la última contingencia ambiental se registró en 2019 precisamente por la alta ocurrencia de incendios.

Adelantó que se está por invertir 14 millones de pesos en el mejoramiento del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, el cual actualmente cuenta con 5 estaciones de medición y una móvil, pero se ampliará a 8 con la instalación de estaciones en los municipios de Atlixco, Tehuacán y San Martín Texmelucan.

También mencionó que se están realizando visitas aleatorias a industrias cuyas emisiones al aire son fuentes contaminantes fijas, además del programa para la reforestación con 9 millones de árboles y plantas durante los próximos dos años, que incidirá en beneficios ambientales.

