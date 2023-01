Verificación vehicular no se echará para atrás: Julio Huerta

La verificación vehicular en Puebla no se va a echar para atrás y todos tienen que cumplir con ella, asentó el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, quien calificó como un asunto político la protesta de transportistas de Antorcha Campesina contra dicho programa.



En entrevista, el funcionario lamentó que la organización acuse que son “perseguidos” cuando lo único que se les ha hecho es exhortarlos a que cumplan con la Ley al igual que el resto de los ciudadanos que sí están verificando sus unidades.

“Todos tenemos que ajustarnos a la norma y esperamos que la buena voluntad que han manifestado los ciudadanos, porque ellos están verificando, pues también la manifiesten las organizaciones (…) es lamentable que las organizaciones se quejen de ser perseguidas cuando no se les ha hecho absolutamente otra cosa más que indicarles que cumplan con la Ley”, expresó.



Aseguró que la administración estatal ha platicado con los inconformes y dijo estar abierto a hacerlo nuevamente, pero deben considerar que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha manifestado que la verificación vehicular “no se echa hacia atrás”.



Por ello, aseguró que la protesta es un asunto político, no obstante afirmó que en Puebla las marchas no se frenan, aunque estarán atentos a que no haya bloqueos a las vialidades.



“Desafortunadamente el asunto de las prórrogas es su argumento principal y el argumento nuestro es el de la implementación de la Ley, ese es el único argumento, todos sujetarnos a la Ley”, sostuvo.



Asimismo, el funcionario reveló que al principio de la implementación del programa de verificación vehicular en el estado se presentaron dos amparos en contra del mismo, los cuales siguen su curso legal.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal