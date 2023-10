Vía Recreativa: Madre de joven atropellado exige prisión para responsable

Verónica Meneses Merino, madre de Agustín, joven de 16 años de edad que fue arrollado por un automovilista en la Vía Recreativa en abril pasado, exigió que su caso sea clasificado como homicidio doloso y no culposo.

Por ello, este miércoles 4 de octubre, se manifestó junto a familiares y vecinos afuera de la Casa de Justicia, donde también exigió que José Carlos N. se quede en prisión, ya que su defensa solicitó que siga el proceso en libertad.

“Esto no es un delito culposo, es doloso (…) no estoy de acuerdo en que salga con una fianza, no fue un accidente de tránsito común, sino que ese día estaba cerrada la Vía Recreativa, todavía estaba dentro de la hora”, comentó.

Recordó que hay testigos que vieron a José Carlos N. el 30 de abril, cuando circuló con su vehículo en la Vía Recreativa, embistiendo a los ciclistas que disfrutaban de la actividad, incluido su hijo -quien perdió la vida-, por lo que reiteró que no se trató de un accidente vial común.

El próximo 6 de noviembre se llevará a cabo una audiencia para que el juez decida si se investiga como homicidio doloso o culposo.

La madre de Agustín adelantó que no va a otorgar el perdón, aunque la defensa de José Carlos buscó un acuerdo económico, al cual se va a negar. Por tanto, pidió a la Fiscalía General del Estado a mantenerse firme y que se haga justicia.

“No le voy a otorgar el perdón. Esto no es un accidente vial, él lo hizo con toda la maldad por dañar a alguien”, dijo al señalar que además de vivir con el duelo de la pérdida de su hijo, ha tenido que enfrentar este proceso, el cual consideró injusto ya que no se ha aplicado la ley.

Verónica recordó al menor de sus tres hijos como un joven bueno que estudiaba el bachiller, a quien le encantaban las herramientas y los censores electrónicos, por lo que quería estudiar algo relacionado con electrónica.

“Tenía mucho futuro, era un niño de bien, por eso está aquí toda la gente y la familia apoyándome”, concluyó.

