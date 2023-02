Vicepresidenta del Congreso de Perú renuncia por negativa a adelantar elecciones

Digna Calle, la segunda vicepresidenta del Congreso de Perú, renunció a su cargo por el bloqueo del Legislativo al adelanto de elecciones, que se ha rechazado cuatro veces en una semana.

“Renuncio con la esperanza de que se recomponga la mesa directiva y se constituya una fórmula realmente democrática y representativa. Desde el centro democrático creemos que una nueva mesa directiva pueda ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023″, dijo Calle en un video.

La congresista del partido conservador Podemos Perú, afirmó que el país “no aguanta más”, además que autoridades no “quieren hacerse responsables de la crisis que afronta”.

Frente a los constantes entrampamientos a nuestra propuesta de adelanto de elecciones al 2023, y con el respaldo de @podemos_peru, anuncio mi renuncia a la Mesa Directiva. Esperamos que se recomponga la Mesa y se abra paso a la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. pic.twitter.com/M8WEGZLlEM — Digna Calle (@DignaCalle_Of) February 4, 2023

“En el Congreso hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y 20 horas de debate sin llegar a los consensos necesarios. Las formulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación”, aseveró.

Las reformas incluían un adelanto electoral, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre y que han cobrado la vida de 69 personas.

“Está claro, no quieren irse, no quieren renunciar a sus sueldos ni a los privilegios“, señaló la ahora ex vicepresidenta, que en abril de 2022 presentó un proyecto de ley que ya incluía un adelanto electoral para 2023.

Y es que horas antes, la Comisión de Constitución del Congreso de Perú se negó nuevamente a debatir en la presente legislatura la propuesta de ley que presentó el Gobierno para un adelanto electoral en 2023.

