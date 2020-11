Video: Alumnos acusan a maestro de llamarlos “generación de cristal”

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), denunciaron malos tratos de un profesor, quien los llamó “generación de cristal” durante la clases virtuales, luego de que un alumno le pidió que cambiara su método de enseñanza.

Los estudiantes compartieron videos en los que se escucha al docente Miguel Ángel Cabello de la materia cálculo diferencial, confrontando a un alumno quien le pidió cambiar de mecanismo, ya que no entendió la clase.

El alumno sugirió que no todas las escuelas de nivel media superior tienen la misma calidad de enseñanza y pidió una mejor explicación de su asignatura, a lo que el maestro respondió: “¿Y yo tengo la culpa?”. “¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio. ¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”, expresó.

Los estudiantes del grupo IE4, aseguran que ya se han quejado con las autoridades del plantel, pero el maestro continúa confrontando a los alumnos durante las clases en línea.

Con información de Milenio