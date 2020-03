Vídeo| Equilibrista camina sobre volcán activo en Nicaragua

El acróbata estadounidense Nikolas Wallenda este miércoles atravesó sobre un cable el lago de lava del volcán activo Masaya, ubicado al oeste de Nicaragua, según se aprecia en un vídeo compartido en su cuenta oficial de Twitter.

