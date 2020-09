VIDEO: Joven pide a su hermano con Síndrome de Down ser padrino de bodas

Por Redacción

El pasado 15 de agosto Will Claussen y su prometida AJ Johns, ambos de de 24 años y originarios de Minnesota, organizaron una sorpresa especial para Henry Joe, hermano de Will, quien tiene Síndrome de Down, para pedirle que sea su padrino de bodas.

La inusual pero conmovedora sorpresa, consistía en esconder una botella de vidrio con el mensaje adentro y que Henry la descubriera después de excavar buscándola.

Todo quedó grabado en video por la prometida y se puede observar la emoción de Henry al leer el mensaje que contenía la nota.

Con información de Excélsior