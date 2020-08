VIDEO: Lanzan iniciativa para adoptar un perrito sin salir de casa

View this post on Instagram

¡Conócela y dale un hogar sin salir del tuyo! Sólo tienes que atender el llamado de Dogs en Zoom 🐾 🖥️ Regístrate en https://bit.ly/3hsqmGY 🌐 Conéctate 🐶 ¡Adopta sin salir de tu casa! . #DogsEnZoom #AlimentaLoBueno #Pedigree #PedigreeMexico #PedigreeAdoptame