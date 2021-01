Video: Personal médico del IMSS piden a la sociedad quedarse en casa

A través de un video difundido en redes sociales, médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social piden a la sociedad se solidarice con ellos en su lucha contra Covid-19 y suplican quedarse en casa.

Los médicos pidieron a la gente no bajar la guardia ante el Covid-19; lo hicieron mediante frases como: “Salva nuestra vida, la tuya y la de los demás”; “estamos muy cansados” o “si no nos ayudas, no vamos a resistir” a lo largo de casi 4 minutos de duración del video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El personal médico lamentó la poca empatía de la población respecto al trabajo que se desempeña en los hospitales para combatir al nuevo coronavirus.

En ese sentido, detallaron que cuando se realiza una intubación, en la mayoría de los casos, es la antesala de la muerte.

Con información de El Universal