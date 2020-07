VIDEO: Rayo impacta detrás de la Estatua de la Libertad

Un rayo impactó la Isla de la Libertad de Nueva York, justo detrás de la Estatua de la Libertad. El momento fue captado por la lente de un hombre, quien lo compartió en redes sociales.

Mikey Cee aseguró que la escena es “el mejor video que he capturado”.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO