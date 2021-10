VIDEO: Ricky Martin niega haberse hecho retoques faciales

Por Redacción (López-Dóriga Digital)

En los últimos días la apariencia de Ricky Martin fue criticada en redes sociales, pues seguidores especularon sobre su uso de bótox o el paso por el quirófano, sin embargo, el cantante aseguró que no se ha hecho retoques faciales.

Te puede interesar: “No nos valoran, pero nos necesitan”: J Balvin contra el Grammy Latino

A través de su cuenta de Twitter divulgó un video para acallar los rumores que circularon luego de su aparición en una entrevista relacionada con su gira por Estados Unidos junto al español Enrique Iglesias y el colombiano Sebastián Yatra.

“Estoy aquí porque están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara”, dijo el cantante. “No me he hecho nada”, señaló de forma clara y sonriente.

“Pero el día de la entrevista lo que sí que hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y hubo una reacción rara a mi piel y simplemente me inflamé, pero fuera de eso fue un día normal”, sostuvo el artista, tras matizar que no quiso cancelar las entrevistas.

Te recomendamos