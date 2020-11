Video: ¡Sabor sin fronteras! Joven vende tamales a agente fronterizo de EU en pleno muro

“Pruébalo, si no te gusta no me lo pagas”, dice el joven mexicano que vende tamales justo en el muro que se construye en la frontera de México y Estados Unidos a un agente de la Patrulla Fronteriza de estadunidense.

Desde hace unas horas se volvió viral el video de un agente de la patrulla fronteriza que compra tamales a un joven del lado mexicano, justo en el muro fronterizo.

Un hombre mexicano le vendió tamales a un agente de la Patrulla Fronteriza a través del muro entre México y Estados Unidos.



El vendedor le dijo: “Si no te gustan, no me los pagues” pic.twitter.com/I3xNO6XhyW — Cerebros (@CerebrosG) November 10, 2020

Esta peculiar escena se volvió viral en redes donde cientos de usuarios apuntaron que ni un muro puede separar a los humanos y el intercambio cultural entre mexicanos y estadunidenses.

“Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero”, le dice el tamalero al oficial estadunidense.

