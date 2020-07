VIDEO: Se queja Guillermo Ochoa de que lo comparen con Luisito Comunica

Por Redacción

El youtuber Luisito Comunica ha alcanzado una gran popularidad en los últimos años y debido a ello, algunos de sus seguidores lo han comparado con Guillermo Ochoa al encontrarle parecido físico y luego de tantos dichos sobre esto, finalmente el portero mexicano habló al respecto.

Durante una streaming en donde se encontraba jugando videojuegos, Ochoa fue cuestionado sobre las comparaciones con Luisito, a lo que respondió que al principio no lo conocía e incluso, se dio tiempo para ‘trollearlo‘ en la transmisión.

“Todo el mundo me decía que ‘Luisito Comunica‘ ¿Y este güey quién es? Y digo no me chin…. yo sí le meto al GYM, yo sí como bien. Ya que vi al Luisito dije no cab… ni el bigotito, no le hecha ni ganas a su pelo, con todo respeto”, dijo el portero del América.

Las palabras del guardameta de la Selección Mexicana causaron revuelo por lo natural que se escucharon y de inmediato el video de su streaming comenzó a hacerse viral en redes sociales

JAJAJAJAJAJA esto opina Memo Ochoa de la comparación con Luisito Comunica 😂 pic.twitter.com/kh4pZEPg1o — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) July 29, 2020

