VIDEO: Tren se descarrila y provoca incendio en Temple, Arizona

Por Redacción

Las autoridades de la ciudad de Temple, Arizona, señalaron que al menos ocho andenes de un tren que transportaba madera sobre el Puente del Pacífico de Salt River Unión se descarrilaron e incendiaron, provocando un colapso en las vías férreas.

En entrevista con medios locales, autoridades policiacas informaron que el cuerpo de bomberos ya trabaja para sofocar las llamas tras el choque del que aún no se sabe el origen y por el cual no hubo lesionados.

#Ahora Un tren de carga se descarrila e incendia en un puente en Tempe, #Arizona. 🚂🔥



📹: @Reuters pic.twitter.com/D5slLW1p8y — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) July 29, 2020

Con información de ADN40