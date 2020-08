VIDEO: Youtuber inventa una pistola que dispara cubrebocas “ajustables”

Inspirado por la renuencia de sus compatriotas a llevar mascarillas protectoras en medio de la pandemia de Covid-19, el “youtuber” estadounidense Allen Pan han creado una pistola de aire que dispara máscaras médicas, informa el portal Bored Panda.

El dispositivo no solo dispara el cubreboca a la cara, sino que también la ata con cuatro pesas de metal que lleva atadas con cuerdas. En resultado, los plomos se envuelven alrededor del cuello y la máscara se queda fijada en la cara. Es más, la pistola está dotada de mira para que los disparos sean más precisos.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K