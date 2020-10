Video Zeta toca tierra en el sureste de Luisiana como huracán Categoría 2

Zeta tocó tierra en el sureste de Luisiana como un huracán categoría 2 después de su recorrido por la Península de Yucatán.

Zeta tocó tierra cerca de Crocodile, Louisiana.

This is not a time lapse video. The clouds are racing past us in lower Plaquemines as Zeta passes over. Rain isn’t all that bad. Wind can be rough at times. pic.twitter.com/hkTyxqv4Rv