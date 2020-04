Videos| Se registra explosión en una subestación eléctrica en California

Una fuerte explosión se ha producido este viernes en una subestación eléctrica en la ciudad de Burbank (California, Estados Unidos.). El incidente dejó sin electricidad a las empresas y hogares que se encuentran cerca de la zona afectada, informan medios locales.

#BREAKING @latrafficgal caught an explosion at a Burbank substation from Newschopper4 Alpha. Burbank Fire says no one was hurt. Very close to homes. pic.twitter.com/dOGP6FfuwW — Chantal Bevard (@ChantalBevard) April 10, 2020

Se reporta que los bomberos acudieron al lugar y pudieron controlar el fuego, mientras que ninguna otra estructura parece estar amenazada.

My roommate got the craziest video of the power plant in Burbank pic.twitter.com/durGDfINux — Roby (@RobyDiamond_tv) April 10, 2020

La Policía de Burbank ha restablecido el tráfico en las carreteras circundantes, que anteriormente estaban cerradas, mientras los bomberos se ocupaban del incendio.

You guys were fast & we appreciate you! pic.twitter.com/vJWAKCLiFV — Kel (@KelRFoxROX) April 10, 2020

Asimismo, la causa de la explosión aún no ha sido determinada ni se ha informado sobre víctimas.

Te recomendamos