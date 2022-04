¡Viene hacia mí! Turista graba cocodrilo en cenote de Tulum

Un usuario de TikTok grabó el momento en que él y sus amigos se encontraron con un cocodrilo mientras nadaban en las aguas de un cenote en Tulum, Quintana Roo.

En el video, el usuario @osmar.8a menciona que mientras él y sus amigos estaban tranquilos en el agua hasta que uno de sus amigos grita “viene hacia mí”, momento en el que todos se movieron para resguardarse.

“Por andar de exploradores”, se lee en el video que en poco tiempo se volvió viral y llegó a juntar más de 5 millones 700 mil vistas y se ha compartido más de 15 mil 300 veces.

Afortunadamente, el usuario comentó que él y sus amigos pudieron salir de emergencia y ninguno quedó herido, solo quedo en un gran susto.

El insólito hecho hizo que algunos usuarios de la red social china escribieran algunos mensajes de sorpresa e ironía debajo de la publicación original.

“Lo bueno que era Semana Santa, no podía comer carne“; “El cocodrilo = Storitime de cuando andaba en cenote y me tope a unos ramdoms“; “no era cocodrilo era un cobrador de coppel disfrazado jajajaja“; “Ese cocodrilo está acostumbrado a las personas, el cenote creo que se llama manatí solo le piden a los turistas no tocar al cocodrilo“, son algunos de los 3 mil 983 comentarios que el clip ha juntado ¿Tú qué opinas? ¿Qué hubieras hecho en esta situación?

