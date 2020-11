Vive aquí y ahora en abundancia.

Muchas veces nos preguntamos ¿qué es vivir el momento? ¿Qué es vivir aquí y ahora?.

Muchos psicólogos y coaches de vida te hablan de vivir este instante como si no hubiera mañana. Sobrevivimos con una presión por vivir, por hacer, por ser y por no dejar que ni un segundo se escape.

En el trabajo hay que ser multitareas y no se diga en la casa. Si eres padre o madre la labor se duplica, porque después de una jornada larga en el trabajo, hay que llegar a casa con la mejor cara y demostrar que uno es feliz.

Aquí es en donde hay que detenerse y pensar... ¿Hay que ser feliz? ¿Por qué no sólo serlo? ¡Sí, serlo! ¡Decidir ser feliz!

La mayor parte del día no pensamos en lo maravilloso que es tener una familia que te espera en casa, en jugar con tus hijos, en tener pareja y hablarle para preguntarle cómo le fue, no por obligación sino por convivir, por saber que este bien, por ser parte de un proyecto de vida, por estar presente y compartir. Nos olvidamos de nuestros amigos y hasta de nuestros padres.

Te pregunto, ¿Cuántos te quiero no has dicho en este tu día? ¿Cuántos me importa lo que haces se han esfumado? ¿Cuántas sonrisas has dado hoy? o ¿Cuántas veces te has reído hoy con las personas que forman tu universo?

Dejamos pasar a diario muchos instantes felices y parece que sólo nos enfocamos en lo negativo. ¡Detente! ¡Sí, detente y piensa! ¡Este momento en este instante es lo único que te pertenece! Este instante es el más importante de toda tu vida, ¡no hay más! El pasado quedó atrás, el futuro no lo conocemos, sólo tenemos este instante.

Si somos capaces de entender esto, somos capaces de ser conscientes y disfrutar nuestro tiempo presente. Sé, ríe y disfruta este momento, valora en este fragmento de vida a las personas que amas y nos rodean, conócete más y vive en este instante. Esto nos acerca más y más a la felicidad. Porque todo lo que necesitas en este instante ya lo tienes, no hay porque preocuparse.

Foto: Internet.

Días malos, problemas que resolver y enfrentar en la vida, siempre va a haber, porque así es la vida y hay que entenderla, abrazarla, sonreírle. Así es la vida… El secreto es saber verla y fluir con ella.

El ejemplo que siempre pongo es: si tú te colocas unos lentes grises, veras todo gris, si te los pones negros todo será negro, pero que tal si decides usar los lentes azules o los lentes verde o rosa. ¡La vida es multicolor!.

Todo comienza con una decisión de cómo pienso que me voy a sentir hoy. Como dicen algunos grupos de ayuda, sólo por hoy, sólo por hoy voy a decidir vivir este instante feliz. Y mañana, lo volveré a decidir.

Tú me dirás – es muy fácil decirlo -. Yo te aseguro que no es un camino sencillo pero la recompensa es mucha. Ser feliz es una decisión de todos los días, pues ser feliz conlleva un trabajo diario. Ser feliz exige disciplina. Ser feliz es amarse así mismo y amar a los demás como a uno mismo. Y con el tiempo, empiezas a ver la vida diferente, cada vez sonreír es más fácil y cada vez te das cuenta que eres consciente y disfrutas como nunca este maravilloso instante, que por cierto es gratis.

Ser feliz es el camino, no un destino.

Ser feliz es estar vivo.

Yo soy Emerson Mejía.

Vive aquí y ahora en abundancia.