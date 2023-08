Voz de los Desaparecidos pide participar en elección de titular de Comisión de Búsqueda

Las familias que integran el Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla anunciaron que no van a sugerir a nadie para encabezar la Comisión de Búsqueda ni a postularse para el cargo, pero pidieron participar en el proceso de selección para emitir su opinión final al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



En conferencia de prensa, María Luisa Núñez, fundadora del colectivo explicó que las familias decidieron enfocarse en centrarse en la exigencia de un perfil idóneo para el nuevo titular como experiencia y ser ajeno a la Secretaría de Gobernación o de la Comisión de Búsqueda.



“Si bien todos los familiares tienen el potencial para presidir una posición como esa porque la experiencia nos ha dado el conocimiento y la sabiduría, nuestro principal objetivo es centrarnos en la búsqueda de nuestros desaparecidos, es por eso que nuestra lucha es genuina, nosotros no estamos buscando puestos”, expresó.



En este sentido, dijo que el nuevo encargado debe de destacar por su profesionalismo, honorabilidad y sensibilidad, conocimientos en derechos humanos, búsqueda de personas, ciencias forenses, seguridad, y cuya actuación sea con enfoque diferencial y perspectiva de género.

Por ello, los integrantes del Colectivo solicitaron al gobernador Sergio Salomón considerarlos para el proceso de entrevistas que harán a los interesados.



En cuanto a la ex comisionada de Búsqueda María del Carmen Carabarin Trujillo, María Luisa mencionó que desde la creación de la Comisión de Búsqueda en junio de 2019, el órgano no ha encontrado a ninguna de las 100 personas víctimas de desaparición forzada y cuyos familiares integran el Colectivo La Voz de los Desaparecidos.



Recordó que en el caso de su hijo Juan de Dios, fue hallado por las propias familias y no por las autoridades.



Javier Morales, padre de Nadia Guadalupe Morales –joven desaparecida desde 2017—indicó que por cuenta propia, el Colectivo ha hallado a cuatro personas sin vida, tarea que no pudo llevar a cabo la Comisión de Búsqueda.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal