Vuelve a templar en Puerto Rico

Por redacción

Un terremoto de magnitud 6,4 golpeó Puerto Rico antes del amanecer del martes, dentro de una serie de temblores en el territorio estadounidense que causó graves daños en algunas zonas.

Una de las principales centrales eléctricas del país, cercana al epicentro, sufrió daños en el temblor, según indicó en Twitter la autoridad eléctrica de la isla. Las autoridades esperaban restaurar el suministro eléctrico a lo largo del día.

El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro justo al sur de la isla a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio estimó la magnitud del temblor de las 4:24 de la madrugada en 6,6, pero más tarde ajustó la cifra. Más tarde se registraron réplicas de magnitudes entre 5,6 y 4,5.

En un primer momento se emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, que fue cancelada más tarde.

Albert Rodríguez, que vive en Guánica, una localidad costera en el suroeste del territorio, dijo que las sirenas de aviso de tsunami se apagaron antes de que las autoridades cancelaran la alerta, y que había daños generalizados en su barrio.

La calle se agrietó en el medio y se levantó”, señaló.

La iglesia en la plaza principal de Guayanilla se derrumbó, según dijo a la cadena de radio NotiUno el alcalde de la localidad, Nelson Torres.

Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, dijo a The Associated Press que no tenía reportes inmediatos de daños o víctimas porque las comunicaciones estaban cortadas en buena parte de la isla. Las autoridades en la ciudad sureña de Ponce le habían informado de daños generalizados, añadió.

Esperamos que este es el mayor (terremoto por ahora)”, señaló. “Las réplicas van a seguir por un tiempo”.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo a la emisora Radioisla poco antes de las 6 de la mañana que no había reportes de víctimas mortales. Indicó que las oficinas del gobierno cerrarán durante el día e instó a los ciudadanos a mantener la calma y esperar a que se hiciera de día para comprobar el estado de sus casas.

