VW va a paro técnico por escasez de semiconductores

Por Redacción

La planta Volkswagen en Puebla entrará en paro técnico debido a la escasez de semiconductores, afectando la producción del modelo Jetta, así lo informó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos Volkswagen México (Sitiavw).

El Sitiavw detalló que las actividades se detendrán en el segmento 1 en las semanas 12, 13, 14, 15, el lunes de la semana 16, aunado a ello los empleados que no cuenten con días de vacaciones pendientes, sólo recibirán el 70 por ciento del salario semanal.

Este no es el primer paro técnico provocado por la falta de semiconductores, pues en febrero pasado la armadora alemana detuvo durante tres días la producción del Jetta, situación que no sólo afectó a VW, si no a la producción global de las diversas armadoras.

