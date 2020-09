¡Wakanda forever! Crean mural en Disney en honor a Chadwick Boseman

Chadwick Boseman fue una persona muy querida en la industria del entretenimiento y muy respetada por todos su compañeros.

Cuando se anunció su muerte a los 43 años a causa del cáncer de colon no pararon las buenas palabras hacia él. Era visto como un héroe no solo por su interpretación en Black Panther como el rey T’Challa, sino también por su nobles acciones cuando estaba fuera de cámara, como cuando visitaba hospitales de niños con cáncer.

Por ello, para honrar su memoria, Disney hizo un mural de Boseman dentro del parque ubicado en California.

En la obra puede verse a Chadwick con el traje que usaba en las películas de Avengers, saludando como en Wakanda a un niño con cáncer que trae puesta la máscara de Black Panther.

.@Disney unveiled its mural dedicated to Chadwick Boseman at the Downtown Disney shopping and dining district at Disneyland. pic.twitter.com/UZC81UBiZ6