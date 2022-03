Will Smith gana Oscar a mejor actor

El actor Will Smith ganó el premio Oscar a Mejor Actor por la película “King Richard“, esto luego de que protagonizó uno de los momentos más incómodos en la historia de la ceremonia de Hollywood.

#ÚltimaHora Will Smith gana el premio de Mejor Actor por la película "King Richard" 💪 #Oscars pic.twitter.com/gduFRUMjrP — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) March 28, 2022

Y es que Will abofeteó a Chris Rock en plena transmisión de los Premios Oscar 2022.

Al aceptar el premio como mejor actor, Will Smith dijo: “El amor hace que cometamos loqueras”.

“He sido cauteloso en mi vida para amor a la gente, he sido llamado para proteger a la gente y para hacer un defensor de mi gente. Yo sé que hacemos lo que hacemos, que cuando se hace tienes que enfrentar el abuso, no tienes que soportar que la gente hable mal de ti y tienes que ver gente que sea irrespetuosa y estamos acostumbrados a sonreír y decir que estamos bien”, comentó.

Antes de bajar del escenario el actor se disculpó y agregó: “Espero que la Academia me invite de regreso”.

CODA gana premio a Mejor Película

Coda se llevó el premio de la noche por Mejor Película.

Jessica Chastain ganó el premio a Mejor Actriz por la película “Los ojos de Tammy Faye“.

#ÚltimaHora | Jessica Chastain gana el premio a Mejor Actriz por la película "Los ojos de Tammy Faye" 🏆 #Oscars pic.twitter.com/wDwOvnsyeT — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) March 28, 2022

Jane Campion se convirtió en la mejor directora por su película “The Power of the Dog“.

