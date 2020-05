Will Smith se adueña de Twitter con un nuevo rap

Will Smith se adueñó este viernes de Twitter al sorprender a los jóvenes con su rap en el “remix” de “Will”, la canción con la que Joyner Lucas le había rendido homenaje a principios de marzo.

La participación de Smith ha causado tal impacto que se mantuvo por horas entre los temas más comentados en Twitter, con reposteos de la canción, algunas de sus citas y fotos de su carrera, que ha incluido cuatro discos como rapero entre 1998 y 2005.

La colaboración nació cuando el cantautor, poeta y productor musical Lucas lanzó su canción “Will” sobre cómo Smith lo había inspirado e influenciado y luego de que el actor expresara que se sentía honrado y le daba “las gracias humildemente”.

En el verso que Smith aportó a la canción subrayó cómo había creado su éxito de una manera “limpia” e hizo un paseo por algunos de los momentos más importantes de su historia, entregando “rosas” a la gente que había influenciado su trayectoria.

Will Smith reminding us what Rap sounded like before It entered a Trap



