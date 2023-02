Will Still suma 14 partidos invicto en la Ligue 1

Con apenas 30 años, Will Still logró estar invicto en 14 partidos oficiales desde que tomó el cargo como entrenador del Stade de Reims de la Ligue 1; es el técnico más joven de las cinco principales ligas de Europa.

Lo anterior ha llevado al club a soñar con volver a los tiempos en los que fue dos veces finalista de la Copa de Europa.

Still comenzó su carrera como entrenador jugando videojuegos como Football Manager, lo que él considera que le dio una ventaja al momento de tomar decisiones estratégicas.

Su historia es única y ha inspirado a muchos otros jóvenes entrenadores que buscan seguir sus pasos. Además, Still ha demostrado ser un gran líder, ya que sabe cómo motivar a sus jugadores para obtener el mejor rendimiento posible.

Will no cuenta con el diploma de entrenador de la UEFA, por lo que el Stade de Reims tiene que pagar una multa de 25 mil euros por cada partido, pero los buenos resultados han logrado que Still se mantenga en el banquillo y que el equipo francés pague por tenerlo ahí.

Cabe mencionar que los mismos jugadores del Stade de Reims han elogiado a Will Still por su trabajo como entrenador, pues Alexis Flips declaró que Still “ha derribado el muro que siempre suele haber entre el entrenador y el vestuario”, y mencionó que le considera “un hermano, más que un jefe”.

Still llegó al banquillo tras la destitución de Óscar García, que tenía al equipo en puestos de descenso. Ahora, la llegada del joven entrenador belga-inglés, tiene al equipo en la mitad de la tabla con un colchón de 12 puntos sobre los puestos de descenso.

