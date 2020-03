‘Wonder Woman 1984’ aplaza su estreno por COVID-19

Por Redacción

Warner Bros. anunció que aplazó los estrenos de ‘Wonder Woman 1984’ e ‘In the Heights’, dos cintas que se unen a la larga lista de películas cuyo lanzamiento se ha visto afectado por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.

La secuela de ‘Wonder Woman’ llegará así a los cines el próximo 14 de agosto, en lugar del 5 de junio previsto inicialmente; mientras que la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, que iba a ser presentada el 26 de junio, se ha quedado por ahora sin fecha de estreno.

“Cuando dimos luz verde a ‘Wonder Woman 1984’ fue con toda la intención de que se viera en la gran pantalla”, dijo hoy el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

El coronavirus ha obligado a cerrar las salas de cine en gran parte de planeta y a Hollywood a retrasar o suspender sin nueva fecha de estreno lanzamientos tan esperados como ‘No Time to Die’ (James Bond), ‘F9’ (‘Fast & Furious’),’Mulan’, ‘Black Widow’ o ‘A Quiet Place Part II’.

Con información de López Dóriga-Digital