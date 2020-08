Wonder Woman 3 podría ser la última entrega dirigida por Patty Jenkins

Por Redacción

Patty Jenkins, directora de la franquicia de “Wonder Woman” en DC y Warner Bros., ha anunciado que la tercera entrega será la última en la que trabajará. Pese a que “Wonder Woman 1984” aún no llega a las salas de cine, esto no evita que los fans se mantengan a la expectativa de que sigue después en este universo cinematográfico.

En una entrevista realizada para la publicación alemana Geek, la cineasta afirma que la película siguiente a “1984” será la última que trabaje junto a la heroína interpretada por Gal Gadot.

La primera entrega recibió elogios por parte de la critica especializada, así como altos números en taquilla que preservan el interés de DC en continuar con el personaje en el cine. Para la directora, estas películas han sido una oportunidad para realizar un ejercicio sobre las diversas facetas de Diana, quién debe ayudar a la humanidad con sus actos de heroísmo a lo largo de la historia.

“WW84” me dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no pude lograr en la primera película. Estuve muy feliz de contar el origen de Wonder Woman. Fue casi su nacimiento, pero realmente no hemos visto de lo que es capaz. Es emocionante para mi mostrarla en la cima de su fuerza”, comenta Jenkins.

