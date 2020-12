Ximena de Anda presta su voz a Mulan

Por Javier Garzón

La pandemia llevó a Ximena de Anda, actriz con especialización en doblaje, tuvo que improvisar un estudio de grabación y una de las paredes está cubierta con peluches para evitar eco en las grabaciones, dos micrófonos diferentes tratan de dar la calidad necesaria para poder entregar audios como parte de su trabajo.

El trabajo habitual del actor de doblaje es ir a los estudios para ser dirigido y actuar sus personajes o sus locuciones, en el 2020 el estudio llegaba a casa, con una camioneta improvisada con material aislante y dos espacios de cabina, uno para el ingeniero de audio y el director y del otro lado el actor frente al micrófono.

Una vez encontrado un lugar con el menor ruido posible, ahora sí se puede grabar contenidos muy específicos de doblaje para telenovelas, series de televisión y hasta personajes de videojuegos, no se puede practicar el guión días antes por asuntos de confidencialidad.

Antes de la pandemia, febrero 2020 fue el momento para una de las películas más esperadas para Disney, la versión live action de Mulan, la contingencia orillo a la película a estrenarse en la plataforma de streaming de Disney + este 4 de diciembre.

Cuando recibió la noticia que sería la encargada de darle vida a Mulan lloro como loca, así lo cuenta en entrevista Ximena de Anda, actriz con especialización en doblaje, el proceso fue como cualquier otro casting, pero ella pensó que haría un personaje secundario y la noticia por darle voz a la protagonista fue algo que no terminaba de comprender.

La crítica a la nueva versión ha sido dura, Ximena no puede comprender que el publico sea tan fuerte, considera que la pandemia, el encierro nos ha llevado a ser muy agresivos.

“La comparación es el gran ladrón en la vida” por lo mismo la actriz reconoce que si el público va con la idea de ver lo mismo que en la película animada, no la vas a disfrutar, esta versión tiene a una Mulan que es muy necesaria en este 2020.

Ximena se considera ya chica Disney y como tal defiende al personaje de la mujer que viene de abajo, una campesina que trabajó tanto, que logró hacerse camino en un patriarcado arraigado, un tema vigente en México y el mundo.

En esta ocasión no hubo oportunidad de tropicalizar la película, con el gran cambio que representa la trama frente a la historia animada, no se prestaba a integrar palabras o frases muy mexicanas, aun así pudo conectar con el personaje, que es una mujer que no tiene más opción que ir a la guerra logrando cosas por sí sola sin ayuda de nadie.

