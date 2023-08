Xoxtla: Se registra balacera entre policías y ladrones

Una fuerte balacera entre presuntos delincuentes y policías municipales se registró a plena luz del día frente a decenas de civiles, en el centro del municipio de Xoxtla.



La tarde de este martes personas reportaron al 911 que unos sujetos sospechosos estaban circulaba a bordo de camionetas por la demarcación.



Por lo anterior, elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el punto, donde decenas de civiles realizaban sus actividades cotidianas.



Cuando los vieron, los sujetos sacaron armas de fuego y les empezaron a disparar. En consecuencia, los agentes se bajaron de sus patrullas y siguieron los protocolos de seguridad.



Posteriormente, repelieron la agresión contra las sujetos, quienes presuntamente son delincuentes, aunque se desconoce el tipo de delitos que cometen, trascendió que entre ellos estaría el de robo a camiones de carga en carreteras.



En la refriega, los integrantes de ambos bandos corrían por las calles del centro del municipio, lo cual quedó grabado en video, en el que se escuchan las detonaciones.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Un enfrentamiento entre presuntos asaltantes y policías se desató este mediodía en el municipio de #Xoxtla.



Piden a la población no salir de sus casas ✍ pic.twitter.com/1kH5NBr1Ae — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 29, 2023

Mientras se desarrollaba el hecho, la edil Guadalupe Siyancan llamó a la población a resguardarse en sus domicilios y no acudir por sus hijos a las escuelas para no poner en riego sus vidas.



En este momento se mantiene una fuerte movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en el punto, donde al menos se reportan cuatro agentes policíacos lesionados, aunque no hay un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública.



Además, al menos tres presuntos delincuentes habrían sido detenidos, aunque no ha sido confirmado, por lo que se espera que las autoridades municipales y estales actualicen la información más adelante.

📹 Estos fueron los momentos de tensión que se vivieron durante la balacera de hace unos minutos en #Xoxtla.



Según versiones de testigos y videos captados por pobladores, habría detenidos.



Se espera una versión oficial de los hechos. ✍️ pic.twitter.com/juC5pzhHe1 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 29, 2023

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal