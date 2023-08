Xoxtla: Sin identificar grupo criminal autor del enfrentamiento

El secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón señaló que no se ha confirmado a qué grupo delictivo pertenecen los sujetos que desataron una balacera en Xoxtla en contra de policías estatales, aunque reveló que encontraron chalecos con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



En entrevista, el funcionario estatal indicó que hay “mucha especulación” sobre el enfrentamiento ocurrido la tarde del martes en San Miguel Xoxtla, sin embargo aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza una investigación a fondo para conocer con precisión lo que sucedió y a qué organización criminal pertenecen los delincuentes.



Por ello manifestó que se llegará a las últimas consecuencias para sancionar a los responsables del fallecimiento del oficial Pablo Ramos Morales, así como de las lesiones a dos elementos y dos civiles, entre ellos una menor de 17 años de edad.



“Es una especulación, no estamos seguros (que pertenecen al CJNG) se encontraron algunos chalecos con algunas leyendas, pero eso no está confirmado, la investigación va a definir a quiénes pertenecían”, declaró.



Reconoció que el corredor de la Zona Metropolitana es “muy complejo”, no solamente Xoxtla, por lo que el Gobierno del Estado trabaja en el reforzamiento de seguridad en dicha área junto con la Guardia Nacional, aunque enfatizó que actualmente el ayuntamiento de San Miguel Xoxtla está a cargo de la seguridad pública en este municipio.



Asimismo, pidió a los presidentes municipales de la región hacer lo propio y que “le entren de frente” al combate a la delincuencia.



También expresó a los habitantes de Xoxtla que “estén tranquilos”, pues insistió en que el Gobierno de Puebla está asumiendo su tarea de reforzar la seguridad, incluso mencionó que próximamente se invertirán más de 300 millones en videovigilancia y la reactivación de los Arcos de Seguridad.



“No es un tema que nos ponga en alarma, sí en alerta, en organización pero no es un tema que despierte en la sociedad una cuestión dramática no es así, también pedimos a los medios de comunicación que no especulemos en ese tema es un hecho lamentable pero lo estamos atendiendo”, apuntó.

Gobernador visita a elementos hospitalizados

Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dio a conocer que la mañana de este miércoles visitó a los dos policías internados por las lesiones que sufrieron durante la balacera, a quienes expresó su solidaridad y respeto.



“Hoy tuve la oportunidad de estar visitando a los compañeros que ayer tuvieron una refriega muy fuerte, y los visite hoy en el hospital, con dolor con coraje, pero bueno tienes que dar la vuelta a la página y venir a enfrentar lo que sigue y a seguir trabajando con ellos”, comentó.



Asimismo, reiteró su compromiso y reconocimiento a los policías que estuvieron en el enfrentamiento, principalmente a los Policías Estatales que “con gallardía y valor” realizan su trabajo para cuidar a las poblanas y poblanos.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal