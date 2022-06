Yanelli, víctima de abuso sexual exige justicia en la FGE

A las afueras de la Fiscalía General del Estado, Yanelli exigió justicia y castigar a los responsables de abusarla sexualmente en el municipio de Huauchinango en 2016 y 2017.

“Vine a recordar a la Fiscalía que son seis años sin justicia, un día como hoy fui víctima de una violación tumultuaria en Huauchinango y denuncié”, comentó.

No obstante, este miércoles, la joven denunció que el hombre que abusó de ella por primera vez fue un taxista, quien fue detenido pero aún no recibe un castigo.

La joven recordó que un año después, cómplices del sujeto abusaron de ella en su domicilio y que, inclusive, marcaron en su pecho la palabra “puta”.

“El sufrimiento de hace seis años ya no es el mismo de hoy (…) sigo pidiendo justicia y eso aun no ha sucedido, un año después de mi primera denuncia me volvieron a violar”, acusó.

También contó que, como consecuencia de la segunda agresión sexual, perdió la vista y la audición del lado izquierdo, por lo que necesitó cirugías.

Sobre el tema, la dependencia informó que la investigación sigue su curso para que a la brevedad se localice a los responsables del abuso sexual.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos