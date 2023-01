Yasmín Esquivel descarta renunciar tras plagio de tesis

La ministra Yasmín Esquivel señaló que no renunciará a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese al plagio de su tesis determinado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Esquivel recalcó que no tiene nada de que avergonzarse, por lo que continuará con su trabajo.

“Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme y continuaré trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y todas las subsecuentes”, dijo la ministra.

“Es una resolución que no comparto evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y no he sido notificada de ningún dictamen ni de ninguna acta”, agregó.

La FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), determinó que Yasmín Esquivel Mossa sí plagió su tesis para titularse en la licenciatura de Derecho.

Esto al considerar que se trataba de una “copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal