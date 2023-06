Yeidckol Polevnsky rechaza interés en gubernatura; “No vivo en Puebla”

Yeidckol Polevnsky, política e integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que no buscará la gubernatura de Puebla en el proceso electoral del 2024.

Así lo informó en entrevista con Patricia Estrada para Oro Noticias de 6 a 9 am, donde detalló que, aunque tiene familia poblana, está enfocada en obtener la candidatura presidencial de Morena.

“Han estado diciendo eso, pero la verdad yo no vivo en Puebla, vengo de familia poblana, adoro Puebla y me gustaría regresar. Debido a la pandemia se suspendieron los recorridos pero me quisiera retomar el acercamiento para que (los estados) estén incluidos y no se sientan alejados”, aseguró Polevnsky.

Al ser cuestionada sobre su intención de contender por la candidatura de Morena para la presidencia, aseguró que defenderá su derecho a ser votada aunque no pudo completar su registro.

Señaló que durante la reunión del Consejo de Morena se acordó que en la encuesta participarían aquellos perfiles interesados en ser “coordinador de la defensa de la 4T”, por lo que decidió solicitar una licencia a su cargo.

Sin embargo aseguró que el presidente nacional del partido, Mario Delgado, “no me ha dado cita, no me ha contestado el teléfono, y ha asegurado que ‘eso ya se había cerrado, ya estaba acordado en el Consejo, y estaban los que habían quedado en ese momento’”.

Apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el ejemplo y el partido debe respetar la equidad de género. “No puede haber tres hombres y una mujer, nada más por Morena debería haber dos mujeres más para que en verdad se respete la igualdad”.

Finalmente, Polevnsky puntualizó que se apoyará de su equipo legal para defender su constitucional derecho a votar y ser votada, por lo que el caso podría llegar hasta el Tribunal Federal Electoral.

