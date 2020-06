Yo no soy racista, no ofendí a nadie: Bárbara de Regil

Por Redacción

Bárbara de Regil rompió el silencio, luego de que en días pasados se le señalara como racista por decir que ser “prieta” es “feo” y de que saliera a la luz un video en el que la influencer fitness rechaza a una fan que le llamó por teléfono.

La famosa negó ser racista y afirmó que no quiso ofender a nadie. A través de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil detalló por qué no se considera racista; dijo estar tranquila, pues las personas que la siguen en sus redes saben que no lo es.

“Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, indicó.

Explicó que ella se dijo “prieta” y puso cara de desagrado porque de joven se la pasaba en una cama de bronceado. “Yo hablé de mí en primera persona, y después rematé con un ¡ay, qué horror! porque me acordé de que mi adolescencia me metí a la cama de bronceado todos los días, porque estaba de moda”.

Con información de Milenio