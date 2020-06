Yo ordené liberar a Ovidio Guzmán: AMLO

Por Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él mismo ordenó liberar a Ovidio Guzmán, luego de un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, en el 2019.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo sobre la detención momentánea del hijo del narcomenudista conocido como “El Chapo” Guzmán.

Esta mañana en su conferencia de prensa en Morelos, el Presidente dijo que “es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

El titular del Ejecutivo federal señaló que el presidente de Estados Unidos, lo ha contacto para ofrecer ayuda, pero es respetuoso de las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano.

“Lo que se está haciendo es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía, había mucha injerencia de elementos, agencias del extranjero en asuntos internos de México”, puntualizó.

López Obrador aclaró que lo anterior no implica falta de cooperación, simplemente México decide si es beneficiaria y respete la soberanía del país.

Te recomendamos