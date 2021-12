YosStop da su primera entrevista fuera de la cárcel

La youtuber Yoseline Hoffman ofreció su primera entrevista tras estar cinco meses detenida en el penal de Santa Martha Acatitla, por difundir pornografía infantil.



En entrevista con Saskia Niño de Rivera, comentó sobre su experiencia en prisión y como cambió su vida al perder su libertad por un error.



De acuerdo con la influencer, durante su estancia en Santa Martha se dio cuenta de los privilegios que tenía antes de ingresar al penal y que consideraba parte de su rutina diaria como ropa, limpieza y descanso.



Yosstop comentó que los medicamentos psiquiátricos que le permitieron ingresar le ayudaron a superar esa situación.



Hoffman comentó sobre su último día en prisión y la despedida que le realizaron sus compañeras de celda y declaró: “No, no creo que me lo merecía, definitivamente no, pero creo que todo pasa por algo”.



Finalmente Niño de Rivera hizo hincapié en el hecho de no haber dado remuneración económica alguna para hablar con la youtuber y desmintió declaraciones realizadas por otros medios.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

