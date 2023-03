Yuri regresa con “Euforia” tras sufrir gravemente Covid-19

Con “Euforia“, la cantante Yuri regresa este año a los escenarios en presentación como solista, y el próximo 23 de marzo llegará al Auditorio Metropolitano en la ciudad de Puebla.

En rueda de prensa, la veracruzana señaló que ha invertido mucho dinero y reestructurado su espectáculo para vivir 120 minutos con su música, 20 bailarines de primer nivel y seis cambios de vestuario.

Yuri refirió que es uno de los espectáculos que más disfrutarán sus fans porque a través de ellos y ellas decidió incluir los temas clásicos: “Amiga Mía”, “Maldita Primavera”, “Yo te Pido Amor”.

La cantante enfrentó la primera ola de Covid-19 con un problema grave en el sistema central del cerebro que le provocó mareos y desmayos así como muchos ataques de ansiedad.

“No me paraba tan fácilmente de la cama, lloré mucho y si no hubiera sido por Dios me hubiera ido en una franca depresión, además tuve que superar un cáncer en el intestino‘.

Por eso, “Euforia” representa su fuerza y la capacidad de levantarse ante las adversidades, y hoy se considera una guerrera.

Por Patricia Estrada

Editora: Brenda Balderas

